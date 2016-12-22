Магазины, цены, скидки

Государственное регулирование цен на социальные продукты питания.

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— Правительство Беларуси введет госрегулирование цен на основные продукты питания, — заявил в конце ноября вице-премьер правительства страны Анатолий КАЛИНИН. — Сейчас свободные цены, но мы видим, что происходит: у производителей товар по одной цене, а в торговле в два раза выше. Так кто же должен зарабатывать — производитель или посредники?

По мнению вице-премьера, в нашей стране цивилизованные отношения производителя, посредников, торговли и покупателей пока не сложились. Поэтому, по словам Анатолия Калинина, «приходится отдельные группы продовольственных и промышленных товаров возвращать на регулируемые цены». В первую очередь это коснется основных групп товаров повседневного спроса.

О том, какие именно товары, когда, как и на какое время предстоит вернуть на дорыночные позиции, пока ничего не сообщается. Зато вице-премьер сообщил, что в Беларуси будет принята программа мер по социальной защите населения. В ней, в частности, будут предусмотрены меры по поддержке пенсионеров, студенческой молодежи, детей, малообеспеченных слоев населения, инвалидов и других граждан. А также мероприятия, которые «дадут возможность людям больше заработать».

Заработок заработком, но что же с ценами? Скажем, до 14 декабря действует постановление Министерства экономики РБ, установившие предельные торговые надбавки на ряд социально значимых товаров. В перечень входят:

Товары на которе установлена  предельная торговая надбавка:

  1.  субпродукты из говядины и свинины I и II категории;
  2. вареные;
  3. кровяные и ливерные колбасы;
  4. сосиски;
  5. субпродукты из мяса кур и цыплят;
  6. отдельные виды сыров из коровьего молока;
  7. овсяная;перловая, ячневая крупы;
  8. овсяные хлопья без добавок;
  9. поваренная соль;
  10. массовые виды свежей и свежемороженой рыбы;
  11. свежие огурцы;
  12. помидоры;
  13. яблоки;
  14. бананы;
  15. апельсины;
  16. лимоны;
  17. синтетические моющие средства, предназначенные для стирки.

Может быть, сроки регулирования цен на социально значимые товары будут продлены, а перечень неприкасаемых расширят? Сие пока остается загадкой.

Рост и спад  цен на некоторые продукты в течении месяца.

По данным Белстата, с 1 по 22 ноября 2011 года наибольший прирост цен из продовольственных товаров отмечен на:

  •  алкогольные напитки — +21,2%;
  • мясные консервы — +14,1%;
  • рыбные консервы — +9,7%;
  • пшеничную муку — +8,7%.

С начала второго осеннего месяца подешевело лишь несколько гастрономических товаров:

  •  свинина (кроме бескостного мяса) —      - 0,3%; 
  • крупа пшенная —    - 3,7%; 
  • крупа гречневая —   - 1,2%; 
  • картофель —    -1%; 
  • репчатый лук —     -4,8%;
  • морковь —    - 6,9%.