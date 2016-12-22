Государственное регулирование цен на социальные продукты питания.

— Правительство Беларуси введет госрегулирование цен на основные продукты питания, — заявил в конце ноября вице-премьер правительства страны Анатолий КАЛИНИН. — Сейчас свободные цены, но мы видим, что происходит: у производителей товар по одной цене, а в торговле в два раза выше. Так кто же должен зарабатывать — производитель или посредники?
По мнению вице-премьера, в нашей стране цивилизованные отношения производителя, посредников, торговли и покупателей пока не сложились. Поэтому, по словам Анатолия Калинина, «приходится отдельные группы продовольственных и промышленных товаров возвращать на регулируемые цены». В первую очередь это коснется основных групп товаров повседневного спроса.
О том, какие именно товары, когда, как и на какое время предстоит вернуть на дорыночные позиции, пока ничего не сообщается. Зато вице-премьер сообщил, что в Беларуси будет принята программа мер по социальной защите населения. В ней, в частности, будут предусмотрены меры по поддержке пенсионеров, студенческой молодежи, детей, малообеспеченных слоев населения, инвалидов и других граждан. А также мероприятия, которые «дадут возможность людям больше заработать».
Заработок заработком, но что же с ценами? Скажем, до 14 декабря действует постановление Министерства экономики РБ, установившие предельные торговые надбавки на ряд социально значимых товаров. В перечень входят:
Товары на которе установлена предельная торговая надбавка:
- субпродукты из говядины и свинины I и II категории;
- вареные;
- кровяные и ливерные колбасы;
- сосиски;
- субпродукты из мяса кур и цыплят;
- отдельные виды сыров из коровьего молока;
- овсяная;перловая, ячневая крупы;
- овсяные хлопья без добавок;
- поваренная соль;
- массовые виды свежей и свежемороженой рыбы;
- свежие огурцы;
- помидоры;
- яблоки;
- бананы;
- апельсины;
- лимоны;
- синтетические моющие средства, предназначенные для стирки.
Может быть, сроки регулирования цен на социально значимые товары будут продлены, а перечень неприкасаемых расширят? Сие пока остается загадкой.
Рост и спад цен на некоторые продукты в течении месяца.
По данным Белстата, с 1 по 22 ноября 2011 года наибольший прирост цен из продовольственных товаров отмечен на:
- алкогольные напитки — +21,2%;
- мясные консервы — +14,1%;
- рыбные консервы — +9,7%;
- пшеничную муку — +8,7%.
С начала второго осеннего месяца подешевело лишь несколько гастрономических товаров:
- свинина (кроме бескостного мяса) — - 0,3%;
- крупа пшенная — - 3,7%;
- крупа гречневая — - 1,2%;
- картофель — -1%;
- репчатый лук — -4,8%;
- морковь — - 6,9%.