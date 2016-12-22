Государственное регулирование цен на социальные продукты питания.

— Правительство Беларуси введет госрегулирование цен на основные продукты питания, — заявил в конце ноября вице-премьер правительства страны Анатолий КАЛИНИН. — Сейчас свободные цены, но мы видим, что происходит: у производителей товар по одной цене, а в торговле в два раза выше. Так кто же должен зарабатывать — производитель или посредники?

По мнению вице-премьера, в нашей стране цивилизованные отношения производителя, посредников, торговли и покупателей пока не сложились. Поэтому, по словам Анатолия Калинина, «приходится отдельные группы продовольственных и промышленных товаров возвращать на регулируемые цены». В первую очередь это коснется основных групп товаров повседневного спроса.

О том, какие именно товары, когда, как и на какое время предстоит вернуть на дорыночные позиции, пока ничего не сообщается. Зато вице-премьер сообщил, что в Беларуси будет принята программа мер по социальной защите населения. В ней, в частности, будут предусмотрены меры по поддержке пенсионеров, студенческой молодежи, детей, малообеспеченных слоев населения, инвалидов и других граждан. А также мероприятия, которые «дадут возможность людям больше заработать».

Заработок заработком, но что же с ценами? Скажем, до 14 декабря действует постановление Министерства экономики РБ, установившие предельные торговые надбавки на ряд социально значимых товаров. В перечень входят:

Товары на которе установлена предельная торговая надбавка:

субпродукты из говядины и свинины I и II категории; вареные; кровяные и ливерные колбасы; сосиски; субпродукты из мяса кур и цыплят; отдельные виды сыров из коровьего молока; овсяная;перловая, ячневая крупы; овсяные хлопья без добавок; поваренная соль; массовые виды свежей и свежемороженой рыбы; свежие огурцы; помидоры; яблоки; бананы; апельсины; лимоны; синтетические моющие средства, предназначенные для стирки.

Может быть, сроки регулирования цен на социально значимые товары будут продлены, а перечень неприкасаемых расширят? Сие пока остается загадкой.

Рост и спад цен на некоторые продукты в течении месяца.

По данным Белстата, с 1 по 22 ноября 2011 года наибольший прирост цен из продовольственных товаров отмечен на:

алкогольные напитки — +21,2%;

мясные консервы — +14,1%;

рыбные консервы — +9,7%;

пшеничную муку — +8,7%.

С начала второго осеннего месяца подешевело лишь несколько гастрономических товаров: